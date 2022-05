Am Donnerstag, dem 2. Juni, laden mehrere Kirchen aus Graz in die Schutzengelkirche in Graz zu einem gemeinsamen Solidaritätsgebet für die Flüchtlinge, die auf den griechischen Inseln festsitzen, ein. Mit diesem Gebet wollen die christlichen Kirchen ab 18 Uhr auch die Aktivitäten der Grazerin Doro Blancke unterstützen, die in der Flüchtlingshilfe vor Ort seit Jahren aktiv ist.