"Graz kommt zusammen" ist das Motto dieses "Fests für alle", das das städtische Integrationsreferat organisiert und das am 12. Juni ab 12 Uhr in der Seifenfabrik über die Bühne gehen wird. "Zum ersten Mal gibt es damit ein Fest bei freiem Eintritt", zu dem alle Grazerinnen und Grazer herzlich eingeladen seien, hautnah die Facetten des bunten Graz zu erleben, schreibt Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) in seinem aktuellen Newsletter, der am Dienstag auch an Vereine in der Stadt gegangen ist. Im Vordergrund stehe dabei, "das Gemeinsame zu betonen und die Vielfalt unserer Stadt zu genießen", heißt es darin weiter. Das Programm findet sich auch schon auf der städtischen Homepage.