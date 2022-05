In Mitteleuropa finden sich seit einigen Jahren vermehrt gebietsfremde Gelsen, so auch in der Steiermark und hier bis jetzt vor allem in der Landeshauptstadt Graz und Graz-Umgebung. Es handelt sich um Gelsen, die man bisher nur aus fernen Ländern kannte. Besonderes Augenmerk gilt dabei der asiatischen Tigermücke. Diese Tigermücken sind oftmals als blinder Passagier in Frachträumen von Flugzeugen, Schiffscontainern und auch LKW-Transportern nach Europa gekommen.