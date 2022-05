Trotz großer Bemühungen von Politik und Industrie läuft es mit der Umstellung von fossilen Energieträgern auf Elektrizität in der Mobilität noch nicht so rund: Erst 1,4 Prozent aller Pkw in Österreich sind rein elektrisch. Der Trend geht aber deutlich nach oben: 13 Prozent der heurigen Neuzulassungen sind Elektroautos. "Es gibt nach wie vor viele Vorurteile. Die Technologie sei nicht alltagstauglich und die Herstellung der Akkus nicht so umweltbewusst. Das ist ein Rucksack, den die Technologie derzeit mitnimmt, der aber immer geringer wird und über die Laufzeit überwiegen eben die ökologischen Vorteile", sagt Christian Luttenberger, Kernpartner der Energieregion Oststeiermark GmbH, der die Klima- und Energiemodellregion Hügelland unterstützt. Diese hat sich dazu entschlossen, am 11. Juni eine E-Auto-Roadshow durchzuführen.