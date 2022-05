Schritttempo – das ist die erforderliche Gangart für Radfahrer in der Grazer Schmiedgasse. Doch kaum ein Drahtesel wird so behutsam durch die Gasse in der Innenstadt bewegt. Immer wieder höre man von Beinahe-Zusammenstößen rücksichtsloser Radfahrer mit anderen Verkehrsteilnehmern, Fußgänger müssten um ihre Gesundheit bangen, mahnt nun FPÖ-Klubchef Alexis Pascuttini.