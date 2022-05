Wie viele andere bremste damals auch ein Redakteur der Kleinen Zeitung an der Brucker Schnellstraße ein, um sich ein letztes Mal umzuschauen - in der Raststation Röthelstein (Graz-Umgebung) im Norden der Landeshauptstadt, wenige Tage vor dem Feierabend. Denn im April 2013 war es so weit: Die Raststation wurde geschlossen, die Zapfsäulen der Tankstelle wurden abgedreht. Seither fristete das Areal sein Dasein als "Lost Space", als verlassener Ort, dessen verwaiste Gebäude an den Andrang von früher erinnerten.