EU-Kommissar Johannes Hahn weilte am Samstag in der Steiermark, wo er im Anschluss an ein Arbeitsfrühstück mit der Landesregierung gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl den Campus Inffeldgasse der TU Graz besuchte. Rektor Harald Kainz und der für Forschung zuständige Vizerektor Horst Bischof präsentierten den Gästen zum einen das EBS Center - ein im Jahr 2020 u. a. aus Mitteln des Landes Steiermark und der EU neu errichtetes Forschungszentrum mit Schwerpunkt auf die Bereiche Sensortechnik und Mikroelektronik sowie Headquarter von Silicon Austria Labs (SAL).