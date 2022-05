Die Asfina-Gesellschaft, Herr über unsere Autobahnen und Schnellstraßen, will ja nichts verschreien – aber doch mit Nachdruck warnen: Denn am Sonntag könnten bei Autolenkern während der Rückreise vom verlängerten Wochenende die Urlaubsgefühle rasch verloren gehen. Vor allem auf der A9 sei mit Verzögerungen zu rechnen, die es in sich haben könnten: "Durch die Generalerneuerung des Schartnerkogeltunnels zwischen Deutschfeistritz und Übelbach könnte es zu starkem Rückstau bis zu den knapp davorliegenden Tunnel Gratkorn und Plabutsch bei Graz kommen", kommt man seitens der Asfinag ohne Umschweife auf den Punkt.