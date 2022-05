Der Protestzug läuft unter dem Namen "Monatliche Demonstration gegen Femi(ni)zide", erneut werden also Hunderte Teilnehmer in der Grazer Innenstadt ein kollektives Zeichen gegen die Tötung von Frauen und Mädchen setzen. In der Folge der Demonstration kommt es heute, Donnerstag, zur vorübergehenden Anhaltungen von Garnituren der Graz-Linien.

Die Versammlung beginnt um 17.30 Uhr beim Griesplatz und setzt sich gegen 18 Uhr via Brückenkopfgasse – Radetzkybrücke – Radetzkystraße – Joanneumring – Eisernes Tor – Herrengasse in Bewegung, ehe man kurz nach 18.30 Uhr auf dem Grazer Hauptplatz eintrifft. Die Folge: Zwischen 18 und 18.30 Uhr kommt es zu kurzfristigen Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 in der Herrengasse sowie der Buslinien 31E, 32, 34, 39, 40 und 67E im Bereich Griesplatz – Brückenkopfgasse – Radetzkystraße.