Rasende Reporter, mit dem Gespür für spannende Geschichten und einem stets gezückten Kugelschreiber. So oder so ähnlich haben sich die heurigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kleine-Zeitung-Projektes „Schüler machen Zeitung“ wohl die Tätigkeit eines Redakteurs vorgestellt. Um sich ein besseres Bild vom Dasein in der Medienbranche machen zu können, haben sich die Schülerinnen und Schüler der 18 teilnehmenden Schulen aus der ganzen Steiermark monatelang mit ihren Themen auseinandergesetzt, recherchiert, interviewt, geschrieben und Bilder der Interviewpartner gemacht. Die Schüler haben aber auch Schwierigkeiten bei der Recherche genauso bravourös gemeistert, wie die Suche nach den richtigen Wörtern oder die Einschränkungen durch die Coronakrise. Schlussendlich haben sie jeweils drei Zeitungsseiten mit ihren Beiträgen gefüllt.

Zum Abschluss des Projektes sucht die Kleine Zeitung jetzt das „beliebteste Redaktionsteam der Steiermark 2022“. Abgestimmt werden kann online ab Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, um Mitternacht. Die Jugendlichen hoffen dabei auf zahlreiche Stimmen, schließlich gibt es 250 Euro für die Klassenkasse zu gewinnen. Ihren persönlichen Favoriten unterstützen können Sie unter www.kleinezeitung.at/schule.

Hier können Sie abstimmen:

Eine Übersicht der erschienenen Beiträge der Jugendlichen:

Die HLW Krieglach beleuchtete das Thema "Frauen in klassischen Männerberufen".

Mit der Frage, wie es Großbetrieben im ländlichen Raum geht, beschäftigten sich die Jungredakteure des BORG Birkfeld.

Schule früher und heute. Mit diesem Thema haben sich die Schüler der HAK/HAS Leibnitz auseinandergesetzt.

Das BORG Feldbach befragte Ali Mahlodji, wie man zum "richtigen Job" findet. Bildungsberaterin Doris Lorger gab den Jungredakteuren Tipps, wie man am Arbeitsmarkt durchstartet.

Ein sehr emotionales Thema beleuchteten die Schüler des BG/BRG Knittelfeld: "Jugendliche in der Krise".

Die Jungredakteure der HAK Eisenerz interviewten die Leobner Agentur Brainsworld zum Thema "Junge Berufsbilder".

Matura, Lehre oder gar beides? Und wie sieht es mit Fachkräften in der Region aus? Damit setzten sich die Schülerinnen des BG/BRG Köflach auseinander.

Weiter studieren oder doch gleich in den Arbeitsmarkt? Die Nachwuchsjournalisten der HAK Liezen gingen der Frage nach: "Was tun nach der Matura?"

Die Schüler der HAK Hartberg zeigen auf, dass viele Wege zum (Traum-)Job führen. Ob mit Matura oder Lehre.

Influencer als Beruf: mehr Schein oder Sein? Die Jungredakteure des Gymnasiums Bruck an der Mur haben nachgefragt.

Die Jungjournalisten der Bulme Graz-Gösting forschten nach, welche Techniken zukünftige Techniker benötigen und interviewten Klemens Strasser über seine Erfahrungen bei Apple.

Über Pro und Kontra eines Auslandssemesters recherchierten die Schülerinnen der HLW Deutschlandsberg.

Unterrichten und lehren in Zeiten des Krieges: Die angehenden Jungredakteure der HLW Sozialmanagement Graz führten Interviews mit Menschen aus der Ukraine.

Die angehenden Journalistinnen der Modeschule Graz interviewten Bildungsminister Polaschek zum Thema Diskriminierung in den Schulen.

Ob es sich im ländlichen Raum besser mit Öffis oder Auto fährt, können die Jungjournalisten der HAK Judenburg beantworten.

Die Schüler des Gymnasiums Hartberg beleuchteten die Sonnen- und Kehrseite des Berufs "Influencer" und beschäftigten sich näher mit dem Einfluss sozialer Medien.

Geld oder Freizeit? Das junge Redaktionsteam der HAK Weiz erörterte die Themen "Work-Life-Balance" und "Wie man Jobs attraktiver gestalten kann".

Welche (neuen) Schulfächer sind für die Zukunft unserer Jugend wichtig und was denkt eigentlich Thomas Brezina über Schule? Den Antworten sind die detektivischen Jungjournalisten des Stiftgymnasiums Rein auf die Spur gegangen.