Das 2012 als Annenstraßenflohmarkt begeisterte, findet in Kürze seine Fortsetzung beim Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz. Am 11. Juni ist es so weit. Nur das Wetter kann diesmal den Flohmarktfreunden noch einen Strich durch die Rechnung machen. Vom Marktamt gibt es hingegen grünes Licht – anders als im letzten Herbst. Damals untersagte man die zweite Auflage des grazweiten Flohmarkts kurz vor dem geplanten Termin.