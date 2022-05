Ein frisch gedrucktes Schreiben, das direkt bei Richter

Andreas Rom landete, sorgte am Montag beim Grazer Bierprozess für Erstaunen: „Das ist ein offensichtlicher Fake-Brief, auf dem Brau Union draufsteht“, beschreibt der Vorsitzende. Im Brief wird auf die angeblichen Taten eines Beschuldigten hingewiesen: „Er hat Kühlgeräte, Kisten und Fässer jahrelang hinausgeführt und auch an Kaufhäuser verkauft. Ihm gebührt eine saftige Strafe!“ – „Als Absender steht ‚Wir Einheimischen‘ drauf“, erläutert der Richter, „Sie haben offenbar gute Freunde daheim, oder?“ Der Beschuldigte hat bloß eine Erklärung für das Schreiben: „Das müssen Neider sein.“