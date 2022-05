So lange ist die Schloßbergbahn in Graz seit Jahren nicht mehr stillgestanden. Wie berichtet starteten ja am 31. Jänner die Revisionsarbeiten, die heuer umfassender ausfallen als sonst, wie Holding-Freizeitbetriebe-Chef Michael Krainer zum Start der Arbeiten erläutert hat: "Aufgrund der Belastung und Witterungseinflüsse müssen wir nach Jahrzehnten die Oberfläche der Schlossbergbahnunterkonstruktion neu beschichten. Nach dem Abtragen der alten Beschichtung werden die schadhaften Betonstellen mittels Sanierungsmörtel ausgebessert. Danach erfolgt ein Grundanstrich, auf dem eine mehrschichtige Kunststoffabdichtung aufgebracht wird."