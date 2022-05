Eine neuralgische Straßenstelle in Graz kann länger befahren werden als gedacht: Jene Baustelle in der Fröhlichgasse, die wegen Fernwärmearbeiten am heutigen Montag eingerichtet werden sollte, wird nun erst eine Woche später wirksam. Somit ist ab dem 30. Mai die Fröhlichgasse zwischen Münzgrabenstraße und Monsbergergasse für Autos gesperrt.