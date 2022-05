Es gibt fast kein Halten mehr, auch wenn die Auslagen noch mit Backpapier zugeklebt sind und ohnehin ein "Coming soon" zu lesen ist. "Zum Einräumen der Waren haben wir die Eingangstür natürlich offen gelassen, auf einmal sind gleich mehrere Gäste reinmarschiert", lacht man in der Grazer Hofgasse 4. Noch ein wenig verfrüht - ab dem 23. Mai allerdings soll Andrea Vattovani dieses Interesse recht sein, wenn er in der Hofgasse sein neues Geschäft "Brigante" eröffnet.