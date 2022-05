In einem Mehrparteienhaus in der Gartengasse begannen in der Nacht auf Freitag zwei im Stiegenhaus abgestellte Müllcontainer zu brennen. In einem der Container befand sich Papier, im anderen Plastikmüll, was zu einer starken Rauchentwicklung führte.

Zufällig kam ein Bewohner gegen 1.30 Uhr nach Hause und bemerkte das Feuer. Er alarmierte umgehend die Berufsfeuerwehr und eilte in seine Wohnung, um seine 17-jährige Bekannte zu wecken. Als diese die Wohnung fluchtartig über das Stiegenhaus verließ, zog sie sich eine Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde in die Kinderklinik am LKH Graz eingeliefert. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dessen Ursache ist noch nicht bekannt, Ermittlungen laufen.