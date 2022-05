Traditionell haben die ersten Freibäder in der Landeshauptstadt ja auch heuer wieder am 1. Mai aufgesperrt und in der Auster und im Margerl bei 13 Grad am ersten Tag und auch danach anfangs mit durchwachsenem Wetter zu kämpfen gehabt. In den letzten Wochen gab es aber durchaus schon richtig schöne Badetage.

Der aktuelle Sonnenschein lässt nun auch Barbara Zinkl reagieren. Sie zieht die für Samstag geplante Saisoneröffnung im Ragnitzbad nun kurzerhand auf den Freitag vor. Am Samstag sperrt dann auch das Stukitzbad in Andritz auf.