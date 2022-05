Die Kleine Zeitung blickte in den vergangenen Tagen über den Tellerrand hinaus: Wie gehen andere Städte mit dem Daueraufreger Verkehr um - und was kann sich Graz von ihnen abschauen? Von Straßburg etwa, dessen Regierer in die Zukunft radeln und Dieselautos bis zum Jahr 2028 ausbremsen; oder von Münster in Deutschland, wo sogar der TV-Kommissar auf fünf Meter breiten Fahrradstraßen unterwegs ist. Was haben sie (zu bieten), was der steirischen Landeshauptstadt noch fehlt? Welche Schritte plant die verantwortliche Grazer Verkehrsreferentin - und was fordert die Opposition?