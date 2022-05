Der 46-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit seinem Elektrofahrrad in der Kapellenstraße in Richtung Osten unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Sechsundzwanziger-Schützen-Gasse übersetzen. Der 17-jährige Radfahrer war auf der Sechsundzwanziger-Schützen-Gasse unterwegs und bog an derselben Kreuzung rechts ab.