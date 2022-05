Egal, ob Afik Eshel aka Kipod, Sax-Star Felix Martl, Bass-Virtuose Frido Krenn von Candlelight Ficus oder Tom Reiterer von den Coinflip Cuties die Open Stage am Citypeach betraten, um zu spielen oder spontane Musiker bei ihren Gastauftritten zu unterstützen - stets war an diesen Abenden die Stimmung in den letzten Jahren am Überkochen.