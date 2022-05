Es war eher still und heimlich, wie Frank Turner seine Österreich-Konzerte kurzerhand abgesagt hat. In einem kryptischen Posting Anfang Mai - in der Woche vor dem Termin in Graz am 10. Mai im Orpheum - hat er verkündet, dass das Tourleben bisher "herrlich" gewesen sei, aber eben auch seine Tücken habe. Deshalb vertage er die Termine in Wien, Linz, Graz und Nürnberg. Einen handfesten Grund blieb er schuldig, was wohl auch zu bösen Reaktionen verärgerte Fans im Netz geführt haben dürfte. Denn nun meldet er sich noch einmal mit einer Entschuldigung auf seiner Homepage zu Wort.