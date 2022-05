Gut 2,95 Millionen Euro für Sponsoring hat die Holding Graz im Vorjahr ausgegeben, vor allem für Sport- und Kulturvereine sowie für Events. Wobei den größten Brocken die drei großen, publikumswirksamen Vereine in Graz bekommen haben: Rund 1,3 Millionen Euro gingen an Sturm, GAK (beide Fußball) und an die 99ers (Eishockey).