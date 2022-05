Seit Montag, 16. Mai, bieten die Holding Graz und der Flughafen Graz ein neues Service an. Das "GRZ Shuttle" nimmt den Betrieb auf und chauffiert Fluggäste zwischen dem Airport und ausgewählten Stationen des öffentlichen Verkehrs - in einem sechsmonatigen Testbetrieb vorerst kostenlos und nach Bedarf. Im Klartext: Im Unterschied zum klassischen Linienbetrieb fährt das Shuttle nicht nach Fahrplan, sondern dann, wenn es gerufen wird. Gerufen werden kann über www.grz-shuttle.at bzw. über die an den Haltestellen platzierten QR-Codes. Das On-Demand Shuttle ist täglich von 4.30 Uhr bis 20.00 Uhr unterwegs und bedient die Haltestellen Flughafen Graz, S-Bahn-Station Flughafen Graz-Feldkirchen (Linie S5), Regionalbushaltestelle Abtissendorf Flughafenstraße (Buslinie 600/620) und Amedia Express Graz Airport-Hotel.