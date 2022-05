Es ist wohl der schlimmste Fall, der vorstellbar ist: Klienten wenden sich in heiklen Fragen wie Scheidungen oder Verlassenschaften an einen Rechtsanwalt – und dann gibt es ein böses Erwachen: Just der Jurist, den man vertrauensvoll beauftragt, veruntreut Gelder der Klienten. Das ist Steirern mit einer Grazer Juristin im Jahr 2019 passiert, die mittlerweile Ex-Anwältin ist.