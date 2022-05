Hektische Augenblicke am Freitagnachmittag in Graz-Liebenau: Feuerwehrautos fahren gegen 14.30 Uhr mit Blaulicht in Richtung Murpark, Besucher des Einkaufszentrums berichten von einer hörbaren Explosion. Rasch wird klar, dass nicht der Murpark selbst betroffen ist – sondern das Autohaus "Porsche Graz-Liebenau" gegenüber: Nach ersten Informationen kam es in der Müllstraße des Autohauses zu einer Verpuffung. Bei dieser raschen Verbrennung wurden offenbar zwei Mitarbeiter leicht verletzt.