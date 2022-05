Rückblick ins Jahr 2017. Ein Zusammenschmelzen sorgt für Aufsehen in der Grazer Kreativszene: Die Agentur und Branchengröße moodley brand identity beteiligt sich am aufstrebenden Veranstaltungsspezialisten Fifteen Seconds. Anfang 2018 stocken die moodley-Chefs Mike Fuisz und Gernot Leonhartsberger ihren Anteil an Fifteen Seconds gar noch einmal auf und halten fortan 75 Prozent.