Am heutigen Donnerstag kam es an der Kreuzung Karlauergürtel/Lagergasse zu einem Unfall.

Eine Buslenkerin aus Graz war gegen 7.30 Uhr am Karlauergürtel stadtauswärts unterwegs. Laut eigenen Angaben fuhr sie in die Kreuzung ein, als die Ampel auf Grün stand. Zur selben Zeit wollte eine 15-Jährige den Schutzweg überqueren. Der Bus stieß mit der Stirnseite gegen die linke Körperseite des Mädchens, das zu Boden geschleudert wurde und dabei leichte Verletzungen erlitt. Die 15-Jährige wurde ins LKH Graz gebracht. Auch das Mädchen gab später der Polizei gegenüber an, die grüne Ampelphase abgewartet zu haben.

Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, sucht die Verkehrsinspektion 1 nun Zeugen. Um Hinweise unter 059 133 / 65 41 10 wird gebeten.