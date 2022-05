Fünf nach 12 Uhr zeigen ihre Tafeln an, die eine Seniorengruppe am Donnerstag in die Höhe hält. Sie haben sich der Protestaktion von Steirern aus dem Pflege-, Sozial- und Gesundheits-Bereich angeschlossen. Hunderte kamen auf den Tummelplatz, um für bessere Arbeitsbedingungen zu protestieren.