Vom Mountainbike bis zum Laufrad, vom E-Bike bis zum Rennrad: Nicht mehr gebrauchte Räder aller Art, die auf Dachböden, in Garagen oder Schuppen schlummern, können auf der AK-Fahrradbörse in Graz angeboten werden. Sie findet am Freitag und am Samstag (13. und 14. Mai) in der Freilufthalle B der Grazer Messe statt.