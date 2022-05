So manche Sportlerkarriere blieb schon auf der Strecke, weil es abseits von Modellen wie dem Sport-BORG oder der HIB Liebenau nur schwer möglich ist, Ausbildung und Leistungssport unter einen Hut zu bekommen. Unternehmen stehen vor dem Problem, dass es mittlerweile nicht einfach ist, geeignete Lehrlinge zu finden. Da setzt ein Pilotprojekt an, das nun die GBG Gebäude- und Baumanagement GmbH in Graz ins Leben ruft.