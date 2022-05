Am Dienstag um 21.16 Uhr wurde die Grazer Polizei von Zeugen angerufen, dass sich am Hauptbahnhof - in der Nähe der Bushaltestelle Linie 52 - zwei Männer gegenseitig schlagen würden.

Als die Beamten eintrafen, fehlte vor Ort jede Spur von den Betroffenen. Kurze Zeit später, um 21.21 Uhr, kam ein in Graz lebender Marokkaner in die Polizeidienststelle „Hauptbahnhof“. Der 30-Jährige gab an, von einer ihm unbekannten Person am Kopf mit einem Schlagring verletzt worden zu sein. Der Mann hatte eine stark blutende Kopfwunde und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz verbracht.

Die Suche nach dem Täter läuft.