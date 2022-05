Zum ersten "Publikumsabend" nach der Pandemie-Pause, in der der Presseclub vor allem virtuelle Veranstaltungen abgehalten hat, luden die Präsidentin Sigrid Hroch und Geschäftsführer Heinz M. Fischer am Dienstag. Bei der Premiere von Elke Kahr (KPÖ) als Bürgermeisterin in diesem Rahmen gab es ein volles Haus. Der Abend gab Anlass zu einer Bilanz des ersten halben Jahres im Amt, das Kahr eigenen Angaben zufolge von Montag bis Sonntag bei unzähligen Terminen auf Trab hält.