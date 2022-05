Unbescholten, dafür ungehalten. So präsentiert sich der Beschuldigte am Straflandesgericht. Dabei geht es vorab eigentlich nur um seine persönliche Daten, die er nur angezwidert verrät. „Was tun Sie so rum, so etwas hab’ ich noch nie erlebt“, wundert sich Richterin Sabine Schadenbauer-Pichler. „Weil das keinen was angeht“, erläutert der Steirer seinen klaren Standpunkt. – „Doch, das Gericht schon.“ „Mein Einkommen hat sich zuletzt reduziert, weil ich weniger Tiere habe“, lässt er sich dann doch entlocken.