Ihr ganz persönliches Bermudadreieck verwirklicht die gastronomische Großfamilie Grossauer/Widakovich in der Grazer Landhausgasse: Zu den bestehen Restaurants namens El Gaucho auf der einen Seite der Gasse und dem El Pescador auf der anderen kommt ein dritter Standort wieder gegenüber dazu – diesmal ohne „El“, aber erneut mit Leidenschaft und Schmankerln in jeder Form: In jenen Räumen in Richtung Herrengasse, in den zuletzt ein Renate-Kraft-Modegeschäft daheim war, eröffnen sie einen Cocktail aus Shop und Lokal. Und taufen diesen auf den Namen Goldkost.