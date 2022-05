Bewegt sich etwas in Graz – und vor allem wie bewegen sich die Grazer? Darüber gibt die neue Studie zum Mobilitätsverhalten Auskunft, die am heutigen Dienstag von Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne) präsentiert wurde. 3311 zufällig ausgewählte Personen wurden dafür im Herbst befragt. Seit vierzig Jahren werden die Zahlen regelmäßig erhoben, zuletzt 2018. Nun liegen die Ergebnisse für 2021 vor – die Pandemie und das damit geänderte Mobilitätsverhalten macht die Interpretation der Daten dabei komplexer als in der Vergangenheit.