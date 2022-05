Den wenigsten dürfte die jüngste Änderung in der Praxis aufgefallen sein, doch seit 28. April ist sie in Kraft. Per Verordnung hat die Landesregierung festgelegt, dass das elektronische Tempolimit auf dem A9-Abschnitt südlich von Graz etwas öfter als bisher aufleuchtet. Genauer gesagt: Der „Luft-100er“ aktiviert sich nun bereits bei einer Stickoxidbelastung von 31 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft statt wie bisher erst beim Wert von 33 Mikrogramm.