Ziel ist es, den Alltag am Fahrrad oder E-Scooter sicherer zu machen: Das steirische Start-up Flasher entwickelt am Oberarm montierbare Blinker, die per Gestensteuerung aktiviert werden. So, dass Fahrerinnen und Fahrer beim Abbiegen die Hände nicht mehr vom Lenker nehmen müssen. Eigens entwickelte Algorithmen unterscheiden den Armschwenk von Vibrationen.

Jetzt wird es für die patentierte Technologie ernst, steht doch der Markteintritt an.