Die Meile zur Merkur-Arena sollte Ivica-Osim-Straße heißen, befindet so mancher nach dem Tod des Sturm-Jahrhunderttrainers Ivan Osim in den Trauerpostings auf Social Media. Andere hätten gerne das Stadion nach dem Kick-Philosophen benannt. Das sind freilich heikle Vorschläge, spielt doch auch der GAK in der Arena.