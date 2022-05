Jetzt geht's in der Körösistraße los: Seit 2. Mai werden hier Wasserleitungen, vor allem aber die Schienen der Tramlinien 3 und 5 erneuert. Die Folge ist eine Totalsperre für den Individualverkehr, Autos werden umgeleitet – und Öffi-Fahrgäste müssen bis Herbst ab Jakominiplatz bzw. Andritz auf Ersatzbusse umsteigen.

Und das führte am ersten Tag zu zahlreichen Beschwerden, denn: Der Weg mit den Öffis aus dem Norden in Richtung Zentrum gestaltete sich zeitraubend. Die Busse müssen einen deutlichen Umweg Richtung Jakominiplatz fahren und standen dadurch in der Frühspitze auch immer wieder im Stau.

Dieser Tatsache ist man sich bei der GrazLinien natürlich bewusst. "Da sich der Bus die Fahrbahn mit den Autos teilen muss und auch von anderen Verkehrseinflüssen abhängig ist, kann es zu Verspätungen kommen." Angesichts der Herausforderung für diesen Ersatzverkehr ist man bei den GrazLinien aber dennoch "durchaus zufrieden. Die Strecke nach Andritz ist eine stark frequentierte Route mit gut 13.000 Fahrgästen pro Tag".

Neue Buslinie fährt im Express-Tempo

Neues gibt es auch bei der Buslinie 62: Diese wird ab heute von Montag bis Samstag zur neu errichteten Wendeschleife "WKO-WIFI/tim" am Gelände der Wirtschaftskammer bei der Hochsteingasse verlängert. Sie bindet somit das Areal der Wirtschaftskammer, des WIFI, der FH CAMPUS02 sowie der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen an den Grazer Westen an. Neue Haltestellen sind das Seniorenzentrum (Anbindung zu den Bim-Linien 3, 5 bzw. E3,5 und Bus 41), Heinrich-Casper-Gasse und eben die neue Endstation WKO-WIFI/tim.

Die neue Busanbindung ist Teil eines gesamten Mobilitätskonzeptes für den Standort um die Wirtschaftskammer. Dazu gehört auch, dass erstmals eine Expressbuslinie eingeführt wird: Der Bus 62X fährt probeweise für ein Jahr vor und nach den Arbeits- und Kurszeiten in der Wirtschaftskammer bzw. WIFI in 20 Minuten vom Hauptbahnhof zur neuen Endstation WKO-WIFI/tim.