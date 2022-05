Sie waren die drei steirischen Bühnen-Exportschlager der Barockzeit. Ihr Schmäh brachte ihnen Ruhm und Ehre weit über die Landesgrenzen hinaus. Heute erinnert sich kaum jemand mehr an sie. Joseph Anton Stranitzky, vermutlich geboren in Knittelfeld und aufgewachsen in Graz, machte in Wien als „Hanswurst“ Furore. Johann Valentin Petzold aus Passail schuf die Bühnenfigur „Kilian Brustfleck“, der sogar Goethe ein literarisches Denkmal setzte. Joseph Fröhlich aus Altaussee glänzte als Hofnarr in Dresden und bekam dafür den scherzhaften Titel „Graf Saumagen“ verliehen.