Der heutige "Tag der Arbeit" wird auch in Graz mit Maiaufmärschen der KPÖ und SPÖ begangen. Das heißt aber auch, dass es zu umfangsreichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt - vor allem in der Zeit zwischen 9 und 12.30 Uhr kommen wird. Die Holding Graz Linien weisen darauf hin, dass folgender Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wurde: