Als müssten sie den langen Stillstand im „Spitzhaus“ wettmachen: Seit Wochen spucken Handwerker in der Grazer Herrengasse 26 ordentlich in die Hände. Hinter dem Baugerüst wird mit Hochdruck am Neustart gearbeitet: Im Februar war ja bekannt geworden, dass Dessous-Spezialist Palmers einziehen und somit in die Fußstapfen von Stiefelkönig treten wird.