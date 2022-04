Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr war ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der Andritzer Reichsstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Wiener Straße und Weinzöttlstraße wollte er geradeaus - also nördlich - auf die Wiener Straße fahren. Dabei soll er laut Polizei Steiermark vermutlich bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein.