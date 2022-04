Es ist alles angerichtet für ein formgebendes Comeback: Im Jahr 2020 musste der Designmonat Graz wegen der Pandemie überhaupt abgesagt werden, im Vorjahr fanden viele Programmpunkte notgedrungen digital statt - also kehre man heuer "fast in alter Stärke zurück", freute sich am Eberhard Schrempf, Geschäftsführer der Creative Industries Styria, bei der Präsentation am Mittwochvormittag.