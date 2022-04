Ja, ja, schon klar: Der April macht, was er will. Aber dermaßen nach Volksmund agieren... das ist schon fast übertrieben. Seit Tagen sind wir beinahe stündlich mit wechselnden Wetterverhältnissen konfrontiert. Regen, Wind - und scheint die Sonne einmal, wird es gleich ordentlich heiß. Mitmenschen mit Kreislaufproblemen und Hang zur Migräne sind momentan arm dran.

Der heutige Mittwochmorgen zeigt uns jedenfalls die kalte Schulter: In Graz ist es um 9 Uhr morgens bewölkt und regnerisch bei 10 Grad, in Knittelfeld bei 6 Grad. Und bei leichten Minustemperaturen zeigt sich der Schöckl gar noch einmal angezuckert.

Es ist momentan ein Auf und ein Ab © stock.adobe.com, Kleine Zeitung Grafik

Wie es in den nächsten Tagen weitergeht? Am Donnerstag und Freitag wird es zunehmend sonniger und milder, am Samstag stehen uns im Süden der Steiermark gar bis zu 19 Grad ins Haus - ehe es dann am Sonntag voraussichtlich wieder bergab geht. Und unbeständiger wird. Eben: Der April macht ...