Nach acht Jahren darf Anton Paar sein neues Wahrzeichen bauen

Messtechnik-Primus Anton Paar investiert 60 Millionen Euro in den Bau eines Technologiezentrums am Sitz des Unternehmens in Graz. Es wird 1000 Arbeitsplätze beherbergen und den zweitgrößten Eisspeicher Europas.