Rund um den Grazer Sturzplatz bleibt tatsächlich kein Stein auf dem anderen. Direkt gegenüber biegen ja die Arbeiten am zehn Millionen Euro teuren "Ressourcenpark", der das gewohnte Recyclingcenter im Herbst ablösen wird, in die Zielgerade. Hinzu kommen Vorbereitungsarbeiten für die erstmals geplante Müllverbrennung auf Grazer Stadtgebiet gleich ums Eck in der Puchstraße.