Leben in Österreich wird teurer. Die Inflation stieg zuletzt auf 6,8 Prozent, Lebensmittel kosten im Schnitt sechs Prozent mehr. Wie stark spüren Sie den Preisanstieg?

HELENE ALBRECHT: Sehr. Vor drei Jahren war das noch nicht so. Da konnte ich hin und wieder in ein Lokal gehen oder mir ein Buch leisten. Jetzt kann ich kaum noch im normalen Handel einkaufen – höchstens zweimal im Monat. Ich gehe stattdessen zum Vinzimarkt oder stehe beim Marienstüberl für Essen an.