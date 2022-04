Selten kommt es vor, dass nach einem Unfall mit Fahrerflucht Bilder aus einer Überwachungskamera zur Verfügung stehen. Jetzt geht die Grazer Polizei mit Fotos an die Öffentlichkeit und sucht damit den Lenker eines auffälligen Pick-ups.

Dieser war am Nachmittag des 10. April von der Grazer Puchstraße mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit in die Puntigamerstraße eingebogen und mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Deren 59-jährige Fahrerin stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Das Unfallauto raste danach in Richtung Osten davon.

Die Ermittlungen der Verkehrsinspektion 1 der Grazer Polizei führten in der Folge zu einem weiß lackierten Pick-up. Markant an dem Auto sind die durchgehenden Streifen auf der Motorhaube und auf dem Fahrzeugdach.

Wer kennt das Auto oder hat Hinweise zum Lenker? Meldungen nimmt die Verkehrsinspektion 1 entgegen: Tel. 059 133 - 65 41 10.