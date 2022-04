Liebhaber ungewöhnlicher Outfits, Theatergruppen und Faschingsfans kommen am heutigen Freitag auf ihre Rechnung: Die "Dance Production Graz" lädt im Raiffeisen Sportpark in Graz (Hüttenbrennergasse 31) zum Show.Flow.Markt. Dafür hat die Truppe rund um Choreographin Gudrun Posedu den Kostümfundus geplündert. Hunderte Kostüme von Produktionen, die die Gruppe in den letzten Jahren auf die Bühne gebracht hat, werden zwischen 16 und 19 Uhr beim Flohmarkt verkauft.